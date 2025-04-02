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2 апреля, 11:49

Хинштейн опроверг фейк о «заявлении» про удары по мирным целям на Украине

Хинштейн опроверг фейковое заявление об ударах ВС РФ по мирным целям на Украине

Александр Хинштейн. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Александр Хинштейн. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что информация о его поддержке ударов по украинским гражданским объектам является ложью. Он подчеркнул, что это провокация, направленная на дестабилизацию обстановки и распространение паники, которую распространяют враждебные ресурсы.

«Очередная «новость» — якобы моё заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны. Ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, украинские авторы фейка не проявили должного внимания к деталям, из-за чего их ложь выглядела неубедительно. Они, по его словам, ошибочно указали, что он занимает должность в Ростовской области. Хинштейн подчеркнул, что украинские СМИ систематически распространяют ложную информацию, пытаясь дестабилизировать обстановку и вызвать тревогу у населения.

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Ранее население приграничных территорий предупреждали о распространении фейковых сообщений о применении биологического оружия. Злоумышленники распространили поддельный скриншот, сделанный якобы с сайта МЧС РФ.

Мария Любицкая
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