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Регион
31 марта, 23:48

Генштаб ВС РФ: Фейки не помешают весеннему призыву в России

Весенний призыв в России пройдёт без помех, несмотря на попытки заинтересованных сторон сорвать их при помощи фейков. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Заявление прозвучало в интервью изданию «Красная звезда».

По словам Бурдинского, осенний призыв 2024 года тоже столкнулся с масштабной информационной кампанией, нацеленной на создание панических настроений в обществе. Например, появились слухи о якобы планах отправить призывников в зону СВО.

«Невзирая на многочисленные попытки сорвать осенний призыв, этого не произошло. Молодые люди стремились и стремятся выполнить конституционный долг по защите Отечества. <…> Убеждён, и этой весной происки создателей фейков не увенчаются успехом», — заявил Бурдинский.

Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит
Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 31 марта. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля. В прошлом году призыв распространился на 150 тысяч человек. Особенностью кампании станет применение новой информационной системы.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Антон Голыбин
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