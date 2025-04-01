Генштаб ВС РФ: Фейки не помешают весеннему призыву в России

Весенний призыв в России пройдёт без помех, несмотря на попытки заинтересованных сторон сорвать их при помощи фейков. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Заявление прозвучало в интервью изданию «Красная звезда».

По словам Бурдинского, осенний призыв 2024 года тоже столкнулся с масштабной информационной кампанией, нацеленной на создание панических настроений в обществе. Например, появились слухи о якобы планах отправить призывников в зону СВО.