Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит Когда начнётся призыв в 2025 году, кому положена отсрочка от армии в 2025 году, сколько служить в 2025 году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — читайте подробнее в материале Life.ru 21 марта, 13:14 1 апреля стартует традиционный призыв в армию. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Весенний призыв в 2025 году пройдёт в штатном режиме. Призывники должны явиться в военкомат и пройти медицинскую комиссию, которая назначит категорию годности. После чего, в зависимости от этой категории, их направят в различные рода войск. Но будут и некоторые новшества в этом процессе, подробнее о которых мы расскажем далее.

Весенний призыв 2025 — когда начинается

Весенний призыв 2025 года традиционно начнётся 1 апреля, после подписания указа о военном призыве президентом РФ, который обычно публикуется накануне, 31 марта. Из него также будет известно, какое количество мужчин призовут в армию.

Что такое призыв и как он проходит

Призыв — это процедура привлечения граждан к прохождению срочной военной службы в Вооружённых силах РФ, которая регламентирована Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». В статье 59 Конституции РФ закреплено, что защита Отечества является «долгом и обязанностью гражданина».

Проходит призыв на срочную службу в несколько этапов:

Бумажные повестки всё ещё сохранились. Фото © ТАСС / Сергей Карпов

сначала военнообязанного оповещают о его призыве повесткой;

после чего призывник проходит медицинскую комиссию для определения состояния его здоровья;

далее проводится заседание призывной комиссии для определения категории годности военнообязанного;

и, наконец, призывника отправляют на сборный пункт, а оттуда к месту прохождения службы.

Возраст и сроки призыва

В 2025 году весенний призыв в армию стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, аналогично прошлым годам.

Однако есть некоторые исключения, например для граждан, проживающих на Крайнем Севере, — с этого года они призываются только осенью. Жители сельской местности могут получить отсрочку на время полевых работ, а преподаватели — до конца учебного года.

С недавнего времени призывной возраст был увеличен, теперь прохождению срочной военной службы подлежат граждане мужского пола от 18 до 30 лет.

Что касается продолжительности срочной службы, то здесь никаких изменений — 12 месяцев, как и прежде.

Как будут оповещать призывников в 2025 году

В прошлом году заработал Единый цифровой реестр воинского учёта, а значит, способов оповещения призывников стало больше.

Теперь россиянам повестки могут быть вручены тремя способами:

лично по адресу проживания, на работе или учёбе;

заказным письмом по Почте России;

с использованием электронного реестра повесток и оповещением на «Госуслугах».

Повестка считается вручённой, если призывник подписал её, прошло семь дней с момента размещения её в реестре или она была получена по почте. Даже при отказе от документа он будет считаться полученным.

Повестку можно получить лично или на «Госуслугах». Фото © ТАСС / Наталья Чернохатова

С 1 ноября 2024 года уведомления через «Госуслуги» также считаются полученными автоматически через семь дней после их публикации. Игнорирование повестки приведёт к штрафам и ограничениям.

Категории годности и как их определяют

Для оценки готовности к военной службе медицинская комиссия присваивает различные категории годности. Они определяются на основе физического и психологического состояния призывника.

Выделяются следующие категории годности:

«А» — полностью здоров, подходит для службы в любых войсках;

«Б» — имеются небольшие проблемы со здоровьем, годен с ограничениями по роду войск;

«В» — существуют серьёзные проблемы со здоровьем, призыв возможен только в военное время;

«Г» — временно не годен по состоянию здоровья (предоставляется отсрочка на полгода или год для лечения);

«Д» — не годен к службе, не подлежит призыву при любых условиях.

Весенний призыв продлится, как обычно, до середины лета. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Отсрочки

Отсрочка от срочной службы может быть получена на различных основаниях. К примеру:

если вы студент очной формы обучения;

по состоянию здоровья;

в связи с уходом за больным родственником;

если имеется ребёнок-инвалид младше 3 лет или двое детей;

при наличии супруги, беременной вторым ребёнком на сроке не менее 26 недель;

если призывник является единственным родителем;

если он избранный депутат или сотрудник силового ведомства.

Для получения отсрочки необходимо предоставить в военкомате документы, подтверждающие право на неё.

Кого не возьмут

Есть и несколько категорий граждан, которые вовсе не подлежат военной службе по призыву:

дети и братья военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

лица, находящиеся под подозрением или обвинением по уголовным делам;

граждане, отбывающие наказание, а также имеющие непогашенные или неснятые судимости.

Ну и, разумеется, не возьмут тех, кто не может служить по состоянию здоровья, об этом мы уже говорили ранее.

Что такое альтернативная гражданская служба

Альтернативная гражданская служба (АГС) представляет собой обычную работу, которую можно выполнять вместо прохождения военной службы. Она возможна в ситуациях, когда служба в армии противоречит личным убеждениям или религиозным взглядам гражданина. Также АГС предоставляется лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, если они придерживаются традиционного образа жизни.

Призывник должен за полгода до начала призыва, под который он попадает, подать заявление в призывную комиссию для прохождения альтернативной гражданской службы, которая длится 21 месяц (18 месяцев в военных организациях) вместо 12 месяцев обычной срочной службы. Этот формат предлагает 266 профессий, включая резчика мясопродуктов, лесника и садовода. Работать можно в различных учреждениях, включая строительные и социальные организации.

Новые правила призыва

И хотя в основном процесс призыва граждан на военную службу остался прежним, с 1 апреля 2025 года будут введены новые правила, которые могут как упростить работу по набору военнослужащих, так и вызвать вопросы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Авторы Андрей Ананьев