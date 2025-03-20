Что изменится для призывников в 2025 году с 1 апреля В Госдуме единогласно приняли законопроект в первом чтении, увеличивающий до одного года срок действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армию. Что это значит и что изменится — читайте подробнее в материале Life.ru. 20 марта, 12:35 С 1 апреля в силу вступят ряд нововведений, затрагивающих новобранцев. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Помимо недавних изменений, таких как увеличение призывного возраста, введение электронных повесток и запуск электронного реестра, в Госдуме предложили ещё несколько важных поправок, которые затрагивают систему призыва в армию.

Разберём эти нововведения более подробно.

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»

С 1 апреля 2025 года могут вступить в силу поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые будут затрагивать многих призывников. Основные изменения касаются сроков действия решений призывной комиссии, а также будет увеличено число профессий, подходящих для прохождения альтернативной службы.

Продление срока действия решений призывной комиссии на год

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что одобренный 19 марта 2025 года законопроект упростит процесс призыва для граждан и военкоматов, а также снизит нагрузку на бюджет и здравоохранение.

Решение призывной комиссии будет действовать год. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

В рамках призыва на военную службу вызывается максимальное количество граждан — за исключением имеющих отсрочку, чтобы исполнить приказ Верховного главнокомандующего. Все призывники проходят медосмотр и психологический отбор, после чего комиссия принимает решение о порядке прохождения службы. В силу разных причин часть призывников не успевала попасть под текущий призыв, а решение комиссии по ним становилось неактуальным. Иногда призывники специально судятся с военкоматами, чтобы «просрочить» свой призыв.

Согласно предложению депутатов, срок действия решения о призыве будет составлять 1 год. То есть, если человека признали годным, но не призвали в армию, он автоматически будет отправлен на службу в следующий призыв без дополнительного обязательного прохождения медкомиссии, если не возникнут новые обстоятельства, как например: отсрочка (в связи с поступлением в вуз) или изменение состояния его здоровья.

Увеличится список профессий для альтернативной службы

Ещё одним нововведением в весеннем призыве 2025 года будет обновлённый список профессий, доступных для альтернативной службы, он значительно расширится: с 238 до 266 позиций. Кроме уже известных специальностей в новый перечень войдут такие профессии, как машинист по стирке и уборке спецодежды, оператор видеозаписи, промысловый охотник, подсобный рабочий на лесозаготовках, почтальон, пробоотборщик, рыбовод, садовод, сборщик обуви, стропальщик и даже швея.

Что нужно знать об осеннем призыве 2025

Профессий для альтернативной службы будет больше. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Осенний призыв традиционно начинается 1 октября и длится вплоть до конца года, 31 декабря, за это время все мероприятия должны быть завершены.

Главными изменениями (в сравнении с предыдущими годами) будут призывной возраст — теперь в России призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет; внедрение новых методов оповещения призывников через электронные повестки на портале «Госуслуги»; неявка без уважительной причины приведёт к ограничениям на сделки с недвижимостью, получение кредитов, выезд за границу.

Также в 2025 году создадут единый реестр призывников, который будет содержать важные данные о них, и цифровой реестр повесток. Условия для отсрочек и освобождений останутся прежними, но список профессий для альтернативной службы, как уже говорили ранее, расширится с 238 до 266.

Авторы Андрей Ананьев