В Генштабе РФ объяснили принцип работы новой информационной системы для призыва

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) вице-адмирал Владимир Цимлянский объяснил принцип работы новой информационной системы для призыва. По его словам, эта система станет особенностью весенней призывной кампании, обеспечит работу по актуализации сведений воинского учёта и рассылке повесток в электронном виде.

«Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что пройдёт она с использованием государственной информационной системы», — сказал он на брифинге.

При этом Цимлянский уточнил, что от напечатанных повесток никто не отказывался. Они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, а также вручаться ему лично.