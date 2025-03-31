В Генштабе РФ объяснили принцип работы новой информационной системы для призыва
Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) вице-адмирал Владимир Цимлянский объяснил принцип работы новой информационной системы для призыва. По его словам, эта система станет особенностью весенней призывной кампании, обеспечит работу по актуализации сведений воинского учёта и рассылке повесток в электронном виде.
«Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что пройдёт она с использованием государственной информационной системы», — сказал он на брифинге.
При этом Цимлянский уточнил, что от напечатанных повесток никто не отказывался. Они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, а также вручаться ему лично.
Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги». В столице — в личный кабинет призывников на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году весенняя призывная кампания будет проходить с использованием государственной информационной системы. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, который пройдёт с 1 апреля по 15 июля. В 2025 году для прохождения службы направят 160 тысяч человек.
Shutterstock / FOTODOM / KateV28