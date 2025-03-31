Электронные повестки будут приходить призывникам на «Госуслугах»

В 2025 году весенняя призывная кампания будет проходить с использованием государственной информационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что пройдёт она с использованием государственной информационной системы», — указано в сообщении.