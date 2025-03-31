Электронные повестки будут приходить призывникам на «Госуслугах»
МО РФ: Электронные повестки будут направляться в личный кабинет на «Госуслугах»
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В 2025 году весенняя призывная кампания будет проходить с использованием государственной информационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что пройдёт она с использованием государственной информационной системы», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве дополнили, что электронные повестки будут направляться россиянам в личный кабинет на «Госуслугах». А в Москве — в личный кабинет на портале mos.ru.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В этом году для прохождения службы по весеннему призыву направят 160 тыс. человек. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — в материале Life.ru.