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Регион
31 марта, 13:54

В Минобороны раскрыли, сколько человек планируется призвать в армию с 1 апреля

МО РФ: Для прохождения военной службы весной 2025 года направят 160 тыс. человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

С 1 апреля в России начинается весенний призыв граждан на военную службу, в рамках которого планируется призвать 160 тысяч человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

«В соответствии с указом президента от 31 марта 2025 года № 187, весной этого года предусмотрено направление 160 тысяч граждан», — сообщили в ведомстве.

Призыв пройдет во всех регионах России, за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и некоторых приравненных к ним местностей, где призыв осуществляется только осенью из-за специфических климатических условий.

Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит
Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит

Весенний призыв в 2025 году, как уже сообщал Life.ru, пройдёт в штатном режиме. Призывники должны явиться в военкомат и пройти медицинскую комиссию, которая назначит категорию годности. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва в материале Life.ru.

Марина Фещенко
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