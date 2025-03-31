В Минобороны раскрыли, сколько человек планируется призвать в армию с 1 апреля
МО РФ: Для прохождения военной службы весной 2025 года направят 160 тыс. человек
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С 1 апреля в России начинается весенний призыв граждан на военную службу, в рамках которого планируется призвать 160 тысяч человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.
«В соответствии с указом президента от 31 марта 2025 года № 187, весной этого года предусмотрено направление 160 тысяч граждан», — сообщили в ведомстве.
Призыв пройдет во всех регионах России, за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и некоторых приравненных к ним местностей, где призыв осуществляется только осенью из-за специфических климатических условий.
Весенний призыв в 2025 году, как уже сообщал Life.ru, пройдёт в штатном режиме. Призывники должны явиться в военкомат и пройти медицинскую комиссию, которая назначит категорию годности. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — в материале Life.ru.