В Минобороны раскрыли, сколько человек планируется призвать в армию с 1 апреля

С 1 апреля в России начинается весенний призыв граждан на военную службу, в рамках которого планируется призвать 160 тысяч человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

«В соответствии с указом президента от 31 марта 2025 года № 187, весной этого года предусмотрено направление 160 тысяч граждан», — сообщили в ведомстве.