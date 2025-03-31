Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2025 года.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек», — говорится в указе президента России.