Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2025 года.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек», — говорится в указе президента России.
В 2024 году весенний призыв распространялся на 150 тысяч человек, годом ранее — на 147 тысяч человек, в 2022 году — на 134,5 тысяч человек. Рост связан с реализацией указов главы государства о поэтапном увеличении численности российской армии.
Весенний призыв в 2025 году пройдёт в штатном режиме. Призывники должны явиться в военкомат и пройти медицинскую комиссию, которая назначит категорию годности. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — в материале Life.ru.
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