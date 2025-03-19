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Регион
19 марта, 16:20

Жителей приграничного региона предупредили о фейке про биологическое оружие

МЧС: Информация о биологическом оружии в Белгородской области является фейком

Информация о применении биологического оружия на территории Белгородской области является фейком. Злоумышленники распространяют поддельный скриншот, сделанный якобы с сайта МЧС России. Граждан призвали доверять только проверенной информации.

«В социальных сетях распространяется фейк о применении биологического оружия на территории Белгородской области, данная информация не соответствует действительности»,указали в пресс-службе МЧС по региону.

На фальшивом скриншоте злоумышленники утверждали, что диверсионные группы ВСУ распространяют в регионе бытовые предметы, зараженные штаммами опасных искусственных патогенов. Жителей настоятельно предупреждали не прикасаться к этим предметам.

Накануне, 18 марта, ВСУ провели пять атак на Белгородскую область. В этом было задействовано до 200 украинских солдат и 29 единиц техники. По данным Минобороны, целью этих действий было создать негативный фон вокруг переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Кроме того, сегодня ВСУ вновь предприняли попытку прорваться в Белгородскую область.

Появилось видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области
Появилось видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области
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Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Полина Никифорова
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