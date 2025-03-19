Жителей приграничного региона предупредили о фейке про биологическое оружие

Информация о применении биологического оружия на территории Белгородской области является фейком. Злоумышленники распространяют поддельный скриншот, сделанный якобы с сайта МЧС России. Граждан призвали доверять только проверенной информации.

«В социальных сетях распространяется фейк о применении биологического оружия на территории Белгородской области, данная информация не соответствует действительности», — указали в пресс-службе МЧС по региону.