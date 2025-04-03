Минобороны зафиксировало 4 новых нарушения ВСУ моратория на удары по энергетике

За последние сутки ВСУ четырежды атаковали энергетическую инфраструктуру России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 3 апреля. Ударам подверглись Луганск, Курская, Белгородская и Запорожская области.

«За прошедшие сутки ВСУ совершены четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. 2 апреля в 00:43 [мск] в городе Луганске в результате атаки украинского ударного БПЛА на газораспределительную станцию «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» — Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» повреждено оборудование с возгоранием», — говорится в сообщении.

В результате более 11 тысяч потребителей временно лишились газоснабжения. Также в Курской области около двух ночи удару украинского дрона подвергся энергетический объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская — Клюква № 1». Свыше 1,2 тысячи потребителей осталось без света.