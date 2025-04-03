Минобороны зафиксировало 4 новых нарушения ВСУ моратория на удары по энергетике
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
За последние сутки ВСУ четырежды атаковали энергетическую инфраструктуру России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 3 апреля. Ударам подверглись Луганск, Курская, Белгородская и Запорожская области.
«За прошедшие сутки ВСУ совершены четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. 2 апреля в 00:43 [мск] в городе Луганске в результате атаки украинского ударного БПЛА на газораспределительную станцию «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» — Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» повреждено оборудование с возгоранием», — говорится в сообщении.
В результате более 11 тысяч потребителей временно лишились газоснабжения. Также в Курской области около двух ночи удару украинского дрона подвергся энергетический объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская — Клюква № 1». Свыше 1,2 тысячи потребителей осталось без света.
В Белгородской области около полудня артиллерийский обстрел ВСУ подстанции 110 кВ «Максимовка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» привёл к выводу из строя трансформатора. Более 1,7 тысячи потребителей в Шебекинском округе осталось без электричества. В шесть вечера ВСУ атаковали с помощью дрона электроподстанцию 35 кВ «Васильевка» ГУП «Таврия Энерго» в Запорожской области. В результате загорелся масляный выключатель и свет перестал поступать порядка 9 тысячам потребителей в Васильевке и районе.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин принял предложение США начать взаимное с Киевом 30-дневное перемирие, которое распространяется на удары по объектам энергоинфраструктуры. Киев не стал обременять себя выполнением взятых обязательств — одним из ярких примеров демонстрации этого стал двойной удар по ГИС «Суджа» 28 марта, практически полностью её уничтоживший. С тех пор ВСУ продолжают регулярно наносить удары.