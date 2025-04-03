Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 09:37

Демонстративная провокация: В МИД рассказали, сколько раз Киев нарушил запрет на удары по энергетике

Захарова: Киев нанёс более 30 ударов по энергообъектам РФ с 18 марта

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Киев продолжает атаковать энергетические объекты на территории России. С 18 марта зафиксировано более 30 ударов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что украинская сторона демонстративно отказалась от соблюдения действующего моратория на удары по объектам энергетики.

«Мы наблюдаем как раз с этой даты (с 18 марта. — прим. Life.ru) якобы моратория («якобы» потому что он не соблюдается киевским режимом) серию целенаправленных атак на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации, которые, несмотря на заявление украинской стороны о якобы, как они там говорят, военной необходимости, очевидно носят исключительно провокационный и демонстративный характер», — указала Захарова на брифинге.

«Экипаж прощается и желает хорошего полёта»: Захарова высмеяла предстоящий саммит «Рамштайн» без США
«Экипаж прощается и желает хорошего полёта»: Захарова высмеяла предстоящий саммит «Рамштайн» без США

Напомним, что 2 апреля украинский дрон атаковал газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике. В результате этого без газа остались 11,1 тысячи абонентов. Ранее ВСУ также попытались атаковать хранилище газа в Крыму, но российские системы ПВО сбили дрон противника над газохранилищем Глебовское, предотвратив удар по объекту энергетики.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar