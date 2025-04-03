Демонстративная провокация: В МИД рассказали, сколько раз Киев нарушил запрет на удары по энергетике

Киев продолжает атаковать энергетические объекты на территории России. С 18 марта зафиксировано более 30 ударов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что украинская сторона демонстративно отказалась от соблюдения действующего моратория на удары по объектам энергетики.

«Мы наблюдаем как раз с этой даты (с 18 марта. — прим. Life.ru) якобы моратория («якобы» потому что он не соблюдается киевским режимом) серию целенаправленных атак на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации, которые, несмотря на заявление украинской стороны о якобы, как они там говорят, военной необходимости, очевидно носят исключительно провокационный и демонстративный характер», — указала Захарова на брифинге.