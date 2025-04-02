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Регион
2 апреля, 13:29

ВСУ атаковали станцию «Сватово» в ЛНР, без газа остались 11,1 тысячи человек

«Лугансгаз»: ВСУ дроном атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР

Газовые трубы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Газовые трубы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Без газа остались 11,1 тысячи абонентов, сообщили в пресс-службе компании «Луганскгаз» — филиала «Черноморнефтегаза».

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали газораспределительную станцию «Сватово». Удар пришёлся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание», — указано в сообщении.

В организации уточнили, что 11 129 человек остались без газа. В их числе жители города Сватово, сёл Преображенное, Фомовка, Гончаровка, Первомайское, Меловатка, Свистуновка, Комсомольское, Новониканоровка, Петровское, Новоникольское и населённых пунктов Нижняя Дуванка и Сосновый.

По данным «Луганскгаза», специалисты утром приступили к ликвидации последствий атаки. По состоянию на 15:00 газ получили жители восьми населённых пунктов региона.

Минобороны: ВСУ фактически разрушили газоизмерительную станцию «Суджа»
Минобороны: ВСУ фактически разрушили газоизмерительную станцию «Суджа»

Напомним, ранее ВСУ в очередной раз попытались атаковать хранилище газа в Крыму. В Минобороны РФ отметили, что украинские войска продолжают обстреливать российские энергообъекты, несмотря на заявления о приостановке подобных атак. При этом Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский отрицают какие-либо нарушения моратория на атаки.

Дарья Нарыкова
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