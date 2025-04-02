ВСУ атаковали станцию «Сватово» в ЛНР, без газа остались 11,1 тысячи человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Без газа остались 11,1 тысячи абонентов, сообщили в пресс-службе компании «Луганскгаз» — филиала «Черноморнефтегаза».

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали газораспределительную станцию «Сватово». Удар пришёлся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание», — указано в сообщении.

В организации уточнили, что 11 129 человек остались без газа. В их числе жители города Сватово, сёл Преображенное, Фомовка, Гончаровка, Первомайское, Меловатка, Свистуновка, Комсомольское, Новониканоровка, Петровское, Новоникольское и населённых пунктов Нижняя Дуванка и Сосновый.