ВСУ атаковали станцию «Сватово» в ЛНР, без газа остались 11,1 тысячи человек
«Лугансгаз»: ВСУ дроном атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР
Газовые трубы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk
Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Без газа остались 11,1 тысячи абонентов, сообщили в пресс-службе компании «Луганскгаз» — филиала «Черноморнефтегаза».
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали газораспределительную станцию «Сватово». Удар пришёлся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание», — указано в сообщении.
В организации уточнили, что 11 129 человек остались без газа. В их числе жители города Сватово, сёл Преображенное, Фомовка, Гончаровка, Первомайское, Меловатка, Свистуновка, Комсомольское, Новониканоровка, Петровское, Новоникольское и населённых пунктов Нижняя Дуванка и Сосновый.
По данным «Луганскгаза», специалисты утром приступили к ликвидации последствий атаки. По состоянию на 15:00 газ получили жители восьми населённых пунктов региона.
Напомним, ранее ВСУ в очередной раз попытались атаковать хранилище газа в Крыму. В Минобороны РФ отметили, что украинские войска продолжают обстреливать российские энергообъекты, несмотря на заявления о приостановке подобных атак. При этом Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский отрицают какие-либо нарушения моратория на атаки.