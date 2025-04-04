Над Таганрогом прогремела серия взрывов от работы ПВО
На окраинах Таганрога раздалось не менее пяти сильных взрывов, которые также были слышны в близлежащих населённых пунктах — сёлах Натальевка и Дмитриадовка. По данным SHOT, сработала система противовоздушной обороны, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
На данный момент сведения о возможных пострадавших или разрушениях отсутствуют.
Последний раз ВСУ атаковали Таганрог дронами-камикадзе 1 апреля. Беспилотники повредили две многоэтажки и ранили двоих человек. В одном из дворов начался пожар.
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