Над Таганрогом прогремела серия взрывов от работы ПВО

На окраинах Таганрога раздалось не менее пяти сильных взрывов, которые также были слышны в близлежащих населённых пунктах — сёлах Натальевка и Дмитриадовка. По данным SHOT, сработала система противовоздушной обороны, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.