Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Росавиации, временные ограничения помимо аэропорта Внуково распространены также на Домодедово и Жуковский.