Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 21:40

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Росавиации, временные ограничения помимо аэропорта Внуково распространены также на Домодедово и Жуковский.

Над Липецком прогремели взрывы от работы ПВО
Над Липецком прогремели взрывы от работы ПВО

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 17 беспилотников над Курской областью. Причём сбиты они были менее чем за час.

Обложка ©

Unsplash / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar