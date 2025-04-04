Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По данным Росавиации, временные ограничения помимо аэропорта Внуково распространены также на Домодедово и Жуковский.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 17 беспилотников над Курской областью. Причём сбиты они были менее чем за час.
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