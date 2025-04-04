Временные ограничения введены в столичном аэропорту Внуково
Временные ограничения на приём самолётов введены в московском аэропорту Внуково. При этом вылет бортов осуществляется. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
По данным SHOT, аэропорт не принимает рейсы с 23:43 мск 3 апреля. Самолёты перенаправляют в другие аэропорты Москвы.
Ранее Life.ru рассказывал, как самолёт лишился двери во время полёта над Ульяновском. В результате инцидента никто не пострадал, пилот сумел посадить борт без двери.
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