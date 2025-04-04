Временные ограничения введены в столичном аэропорту Внуково

Временные ограничения на приём самолётов введены в московском аэропорту Внуково. При этом вылет бортов осуществляется. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

По данным SHOT, аэропорт не принимает рейсы с 23:43 мск 3 апреля. Самолёты перенаправляют в другие аэропорты Москвы.