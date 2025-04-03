Крутой вираж: Самолёт лишился двери во время полёта над Ульяновском
В Ульяновской области у самолёта Diamond оторвало дверь во время учебного полёта
В Ульяновской области у учебного самолёта оторвало дверь во время полёта. Обложка © Приволжская транспортная прокуратура
В Ульяновской области у легкомоторного самолёта Diamond 40NG (RA-02644) оторвало дверь прямо во время выполнения учебного полёта вблизи аэродрома Солдатская Ташла. Как рассказали в приволжской транспортной прокуратуре, ЧП произошло днём 2 апреля.
В Ульяновской области у учебного самолёта оторвало дверь во время полёта. Фото © Приволжская транспортная прокуратура
«В ходе полёта у самолёта сорвало заднюю откидную дверь, которая в дальнейшем была обнаружена на земле в поле за территорией жилого массива», – сказано в тексте.
В результате инцидента никто не пострадал, пилот сумел посадить самолёт без двери. Следствие проводит проверку на предмет несоблюдения требований законодательства о безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что один из пассажиров рейса Бали – Мельбурн едва не разгерметизировал воздушное судно над Индийским океаном, пытаясь покинуть самолёт через дверь. В результате борт был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета.