Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 12:31

Крутой вираж: Самолёт лишился двери во время полёта над Ульяновском

В Ульяновской области у самолёта Diamond оторвало дверь во время учебного полёта

В Ульяновской области у учебного самолёта оторвало дверь во время полёта. Обложка © Приволжская транспортная прокуратура

В Ульяновской области у учебного самолёта оторвало дверь во время полёта. Обложка © Приволжская транспортная прокуратура

В Ульяновской области у легкомоторного самолёта Diamond 40NG (RA-02644) оторвало дверь прямо во время выполнения учебного полёта вблизи аэродрома Солдатская Ташла. Как рассказали в приволжской транспортной прокуратуре, ЧП произошло днём 2 апреля.

В Ульяновской области у учебного самолёта оторвало дверь во время полёта. Фото © Приволжская транспортная прокуратура

В Ульяновской области у учебного самолёта оторвало дверь во время полёта. Фото © Приволжская транспортная прокуратура

«В ходе полёта у самолёта сорвало заднюю откидную дверь, которая в дальнейшем была обнаружена на земле в поле за территорией жилого массива», – сказано в тексте.

В результате инцидента никто не пострадал, пилот сумел посадить самолёт без двери. Следствие проводит проверку на предмет несоблюдения требований законодательства о безопасности полётов.

Лётчики увели падающий ракетоносец Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
Лётчики увели падающий ракетоносец Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье

Ранее Life.ru писал, что один из пассажиров рейса Бали – Мельбурн едва не разгерметизировал воздушное судно над Индийским океаном, пытаясь покинуть самолёт через дверь. В результате борт был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar