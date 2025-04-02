Авиадебошир пытался выпрыгнуть из пассажирского самолёта над Индийским океаном

Один из пассажиров рейса Бали – Мельбурн едва не разгерметизировал воздушное судно над Индийским океаном, пытаясь покинуть самолёт через дверь. В результате борт был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета, сообщил CNN.