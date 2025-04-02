Авиадебошир пытался выпрыгнуть из пассажирского самолёта над Индийским океаном
Один из пассажиров рейса Бали – Мельбурн едва не разгерметизировал воздушное судно над Индийским океаном, пытаясь покинуть самолёт через дверь. В результате борт был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета, сообщил CNN.
«Вчера вечером наш самолёт вернулся в Денпасар после того, как пассажир попытался открыть одну из дверей самолёта и оскорбил наших членов экипажа», — цитирует телеканал заявление авиакомпании.
По прибытии на Бали авиадебошира высадили.
Сразу два схожих случая произошли в феврале во Франции и в России. В Париже смельчак выпрыгнул из аварийного выхода прямо перед началом взлёта, а в Якутии пьяный пассажир успел лишь попытаться открыть дверь, но был вовремя удалён с рейса.
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