Лётчики увели падающий ракетоносец Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье

Экипаж самолёта Ту-22М3 увёл ракетоносец от жилых домов во время крушения над деревней Буреть в Усольском районе Иркутской области, благодаря чему удалось избежать разрушения жилых строений и жертв среди гражданского населения. О героизме лётчиков рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

«По предварительным данным, лётчики увели самолёта Ту-22М3 во время падения от жилых домов», — сказал Кобзев в беседе с ТАСС.