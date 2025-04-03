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3 апреля, 08:13

Лётчики увели падающий ракетоносец Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье

Кобзев: Лётчики увели самолёт Ту-22М3 от жилых домов при крушении в Приангарье

Стратегический ракетоносец Ту-22М3. Обложка © Wikipedia / Alex Beltyukov

Стратегический ракетоносец Ту-22М3. Обложка © Wikipedia / Alex Beltyukov

Экипаж самолёта Ту-22М3 увёл ракетоносец от жилых домов во время крушения над деревней Буреть в Усольском районе Иркутской области, благодаря чему удалось избежать разрушения жилых строений и жертв среди гражданского населения. О героизме лётчиков рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

«По предварительным данным, лётчики увели самолёта Ту-22М3 во время падения от жилых домов», — сказал Кобзев в беседе с ТАСС.

Губернатор пообещал помощь семье героически погибшего лётчика. Он восхитился действиями профессионалов высокого класса и выразил соболезнований родным и близким погибшего пилота.

Два посёлка подключили к электричеству после крушения Ту-22М3 под Иркутском
Два посёлка подключили к электричеству после крушения Ту-22М3 под Иркутском

Как уже писал Life.ru, 2 апреля в Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж самолёта катапультировался. Один из лётчиков погиб. Разрушений домов и пострадавших среди населения удалось избежать.

Андрей Бражников
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