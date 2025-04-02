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2 апреля, 16:58
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Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

МО РФ: Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, один пилот погиб

Стратегический ракетоносец Ту-22М3. Обложка © Wikipedia / Alex Beltyukov

Стратегический ракетоносец Ту-22М3. Обложка © Wikipedia / Alex Beltyukov

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, в результате один лётчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В Иркутской области при выполнении планового полёта потерпел крушение самолёт Ту-22М3. Экипаж из четырёх человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной крушения бомбардировщика стала техническая неисправность. Самолёт упал в районе, где нет населённых пунктов, поэтому разрушений на земле удалось избежать.

Ранее во время репетиции авиашоу во Франции столкнулись два самолёта группы Patrouille de France. Один из них приземлился на территории завода, где начался пожар.

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Наталья Демьянова
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