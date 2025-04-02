Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, в результате один лётчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В Иркутской области при выполнении планового полёта потерпел крушение самолёт Ту-22М3. Экипаж из четырёх человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной крушения бомбардировщика стала техническая неисправность. Самолёт упал в районе, где нет населённых пунктов, поэтому разрушений на земле удалось избежать.