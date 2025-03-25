На репетиции авиашоу во Франции столкнулись два самолёта пилотажной группы

Два самолёта пилотажной группы Patrouille de France столкнулись над французским городом Сен-Дизье. Об этом сообщил министр Вооружённых сил республики Себастьен Лекорню.

Очевидцы сняли на видео столкновение двух самолётов в небе во Франции. Видео © X / OnDisasters

«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух Alpha Jet [пилотажной группы] Patrouille de France, участвовавших в репетиции. Задействованы спасательные службы, ведётся координация между МВД и вооруженными силами», — написал он в соцсети X.

Это случилось во время учебного полёта. Пилоты успели эвакуироваться с помощью катапультирования. Один из самолётов приземлился на территории завода, где начался пожар. Кадры инцидента завирусились в соцсетях.

Один из самолётов рухнул на территорию завода. Фото © X / OnDisasters