На репетиции авиашоу во Франции столкнулись два самолёта пилотажной группы
Во Франции столкнулись два самолёта пилотажной группы Patrouille de France
Два самолёта пилотажной группы Patrouille de France столкнулись над французским городом Сен-Дизье. Об этом сообщил министр Вооружённых сил республики Себастьен Лекорню.
Очевидцы сняли на видео столкновение двух самолётов в небе во Франции. Видео ©
X / OnDisasters
«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух Alpha Jet [пилотажной группы] Patrouille de France, участвовавших в репетиции. Задействованы спасательные службы, ведётся координация между МВД и вооруженными силами», — написал он в соцсети X.
Это случилось во время учебного полёта. Пилоты успели эвакуироваться с помощью катапультирования. Один из самолётов приземлился на территории завода, где начался пожар. Кадры инцидента завирусились в соцсетях.
Один из самолётов рухнул на территорию завода. Фото © X / OnDisasters
Ранее сообщалось, что пилот самолёта разбился в ЮАР при выполнении фигур высшего пилотажа на авиашоу. Причины аварии пока неизвестны, расследование инцидента уже началось.
X / OnDisasters