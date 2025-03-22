Пилот самолёта разбился в ЮАР при выполнении фигур высшего пилотажа на авиашоу

Во время показательных выступлений на авиашоу West Coast Air Show на аэродроме Салданья в ЮАР турбореактивный самолёт Impala Mark I, потерял управление после выполнения нескольких фигур высшего пилотажа и рухнул на землю. Самолёт взорвался при ударе. Пилот не успел катапультироваться и погиб на месте. Видео трагического инцидента публикуют в социальных сетях.

Самолёт разбился на авиашоу в ЮАР. Видео © X / volcaholic1

К счастью, зрители авиашоу не пострадали. Причины аварии пока неизвестны, расследование инцидента уже началось. Организаторы мероприятия выразили соболезнования семье и близким погибшего пилота.