Пилот самолёта разбился в ЮАР при выполнении фигур высшего пилотажа на авиашоу
Во время показательных выступлений на авиашоу West Coast Air Show на аэродроме Салданья в ЮАР турбореактивный самолёт Impala Mark I, потерял управление после выполнения нескольких фигур высшего пилотажа и рухнул на землю. Самолёт взорвался при ударе. Пилот не успел катапультироваться и погиб на месте. Видео трагического инцидента публикуют в социальных сетях.
Самолёт разбился на авиашоу в ЮАР. Видео © X / volcaholic1
К счастью, зрители авиашоу не пострадали. Причины аварии пока неизвестны, расследование инцидента уже началось. Организаторы мероприятия выразили соболезнования семье и близким погибшего пилота.
Ранее Life.ru рассказывал о крушении легкомоторного самолёта в США, штате Пенсильвания. Авария произошла вскоре после взлёта, на борту было пять человек, всех их доставили в больницу с разными травмами. Транспорт упал в опасной близости от дома престарелых в Манхейм-Тауншип.
X / volcaholic1