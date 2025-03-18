Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 16:52

МО: В Ленинградской области разбился военный вертолёт Ми-28, экипаж погиб

В Ленинградской области рухнул вертолёт Ми-28, который выполнял плановый тренировочный полёт, в результате аварии погибли два пилота, больше на борту никого не было. Об этом сообщили в Минобороны РФ и подчеркнули, что полёт совершался без боевого комплекта. Причины падения выясняются.

«18 марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населённых пунктов. Экипаж погиб», — уточнили в ведомстве.

Три человека погибли при крушении санитарного вертолёта в Миссисипи
Три человека погибли при крушении санитарного вертолёта в Миссисипи

Как сообщалось, вблизи деревни Шуговицы Ленинградской области рухнул вертолёт. Очевидцы заметили огненную вспышку после падения. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения региона.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar