МО: В Ленинградской области разбился военный вертолёт Ми-28, экипаж погиб

В Ленинградской области рухнул вертолёт Ми-28, который выполнял плановый тренировочный полёт, в результате аварии погибли два пилота, больше на борту никого не было. Об этом сообщили в Минобороны РФ и подчеркнули, что полёт совершался без боевого комплекта. Причины падения выясняются.