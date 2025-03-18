МО: В Ленинградской области разбился военный вертолёт Ми-28, экипаж погиб
В Ленинградской области рухнул вертолёт Ми-28, который выполнял плановый тренировочный полёт, в результате аварии погибли два пилота, больше на борту никого не было. Об этом сообщили в Минобороны РФ и подчеркнули, что полёт совершался без боевого комплекта. Причины падения выясняются.
«18 марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населённых пунктов. Экипаж погиб», — уточнили в ведомстве.
Как сообщалось, вблизи деревни Шуговицы Ленинградской области рухнул вертолёт. Очевидцы заметили огненную вспышку после падения. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения региона.
Telegram / SHOT