Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 00:49

Три человека погибли при крушении санитарного вертолёта в Миссисипи

Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолёта, принадлежащего медицинскому центру при Университете Миссисипи. Инцидент произошёл в округе Мэдисон, недалеко от Натчезского тракта.

По данным местного филиала телеканала CBS, вертолёт упал в лесной зоне. На борту находились два сотрудника медицинского центра и пилот. Представители центра подтвердили, что все трое погибли. Причины крушения выясняются.

Самолёт, летевший в Нью-Йорк, развернули спустя восемь часов после начала полёта
Самолёт, летевший в Нью-Йорк, развернули спустя восемь часов после начала полёта

Ранее легкомоторный самолёт разбился рядом с домом престарелых в Пенсильвании. На борту находились пять человек, все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PhotosbyAndy

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar