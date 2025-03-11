Три человека погибли при крушении санитарного вертолёта в Миссисипи

Три человека погибли в результате крушения санитарного вертолёта, принадлежащего медицинскому центру при Университете Миссисипи. Инцидент произошёл в округе Мэдисон, недалеко от Натчезского тракта.

По данным местного филиала телеканала CBS, вертолёт упал в лесной зоне. На борту находились два сотрудника медицинского центра и пилот. Представители центра подтвердили, что все трое погибли. Причины крушения выясняются.