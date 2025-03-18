Вертолёт потерпел крушение в Ленобласти
Вертолёт потерпел крушение в Ленобласти. Фото © Telegram / «Mash на Мойке»
Службы экстренного реагирования проводят проверку информации о падении вертолёта в Волосовском районе Ленинградской области. Как пишет «Mash на Мойке», всё произошло вблизи деревни Шуговицы. Очевидцы заметили огненную вспышку после падения.
По сведениям телеграм-канала, экстренные службы подтвердили факт аварии вертолёта. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Ленобласти.
Ранее легкий самолёт потерпел крушение недалеко от дома для пожилых людей в Пенсильвании. На борту находились пять человек, все они были доставлены в больницу с травмами разной степени серьезности. Три человека погибли.