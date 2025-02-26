Вертолёт с президентом Гондураса аварийно сел в джунглях из-за тумана

Вертолёт с президентом Гондураса Сиомарой Кастро на борту совершил вынужденную посадку в джунглях. Аварийно садиться в районе населённого пункта Эль-Балин в департаменте Кортес пилотам пришлось из-за плохой видимости, сообщает издание El Heraldo.

По данным газеты, Кастро возвращалась в Тегусигальпу из города Сан-Педро-Сула после рабочей поездки. Глава государства и остальные пассажиры на борту винтокрылой машины не пострадали. Президент рассказала прибывшим на место ЧП журналистам, что прервать полёт пришлось из-за сильного тумана.