Вертолёт с президентом Гондураса аварийно сел в джунглях из-за тумана
Вертолёт с президентом Гондураса Сиомарой Кастро на борту совершил вынужденную посадку в джунглях. Аварийно садиться в районе населённого пункта Эль-Балин в департаменте Кортес пилотам пришлось из-за плохой видимости, сообщает издание El Heraldo.
По данным газеты, Кастро возвращалась в Тегусигальпу из города Сан-Педро-Сула после рабочей поездки. Глава государства и остальные пассажиры на борту винтокрылой машины не пострадали. Президент рассказала прибывшим на место ЧП журналистам, что прервать полёт пришлось из-за сильного тумана.
А в Судане несколькими часами ранее рухнул военный самолёт. Жертвами трагедии стали члены экипажа, офицеры и гражданские.
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