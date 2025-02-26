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25 февраля, 22:31

Авиакатастрофа с участием военного самолёта произошла в Судане, есть жертвы

В суданском городе Омдурман потерпел крушение военный самолёт. В результате авиакатастрофы погибли члены экипажа и находившиеся на борту офицеры, а также несколько местных жителей. Подробности приводит портал Ahramonline. Информацию об инциденте подтвердили и ВС страны.

Трагедия произошла вблизи авиабазы Вади-Сейидна. По информации СМИ, причиной крушения стала техническая неисправность.

Очевидцы разбирают завалы в поисках пострадавших. Видео © X / Taha_Sivas_5858

«Один из наших самолётов потерпел крушение вечером во время взлёта из аэропорта Вади-Сейидна, есть несколько погибших и пострадавших среди военных и гражданских лиц», — говорится в заявлении суданских ВС.

В местной больнице Аль-Нао сообщили о поступлении пятерых погибших гражданских, а также неустановленного числа раненых.

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Ранее в Чикаго чуть не произошла авиакатастрофа с участием пассажирского авиалайнера и бизнес-джета. Самолёт Boeing 737-800 при посадке едва не протаранил Bombardier, который выкатился на взлётно-посадочную полосу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Тимур Хингеев
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