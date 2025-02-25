Появилось видео невероятного ухода пассажирского Boeing от столкновения с бизнес-джетом в Чикаго
Пассажирский Boeing едва не протаранил бизнес-джет при посадке в Чикаго
В Чикаго пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines при посадке в международном аэропорту едва не совершил столкновение с частным самолётом Bombardier Challenger 350. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
По данным авиадиспетчеров, в момент приземления лайнера на взлётно-посадочную полосу неожиданно выкатился бизнес-джет. Экипаж пассажирского судна оперативно принял решение прервать снижение, вновь набрать скорость и выполнить новый заход.
Экипаж Boeing 737-800 оперативно прервал манёвр и ушёл на второй заход. Видео © X / AirportWebcams
Сервис FlightRadar24 зафиксировал, что самолёт Southwest Airlines выполнял рейс из Омахи (штат Небраска), а Bombardier направлялся в Ноксвилл (штат Теннесси).
Траектория самолётов и посадочный курс. Скриншот © FlightRadar24
«Пилоты строго следовали протоколам безопасности, и самолёт успешно совершил посадку», — заявили представители авиакомпании Southwest.
Напомним, что этот случай произошёл на фоне серии авиационных происшествий в США. Так, сейчас Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США расследуют несколько аварий, включая столкновение самолёта и вертолёта над рекой Потомак, крушение санитарного борта в Филадельфии и падение воздушного судна Cessna на Аляске.
X / AirportWebcams