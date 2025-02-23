ABC: Рейс Нью-Йорк – Дели экстренно сел в Риме из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолёт авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Нью-Дели, совершил незапланированную посадку в столице Италии. Причиной экстренной меры стало поступившее сообщение об угрозе взрыва на борту.

По информации телеканала ABC, предупреждение поступило авиаперевозчику по электронной почте. Американские официальные лица сочли его «необоснованным», однако индийские власти настояли на тщательной проверке самолёта на наличие взрывчатых веществ. В настоящий момент специалисты проводят осмотр воздушного судна и багажа в Риме. Все пассажиры эвакуированы из самолёта.