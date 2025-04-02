Иркутский губернатор Кобзев заявил об отсутствии разрушений после крушения Ту-22

В результате крушения самолёта Ту-22М3 в Иркутской области разрушений жилых домов и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Самолёт Ту-22М3, выполняющий плановый полёт, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населённого пункта Буреть Боханского района. Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет», — написал он в телеграм-канале.

В беседе с ТАСС Кобзев также добавил, что выжившие члены экипажа разбившегося Ту-22М3 сейчас получают медицинскую помощь.