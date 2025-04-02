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2 апреля, 18:01

Иркутский губернатор Кобзев заявил об отсутствии разрушений после крушения Ту-22

В результате крушения самолёта Ту-22М3 в Иркутской области разрушений жилых домов и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Самолёт Ту-22М3, выполняющий плановый полёт, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населённого пункта Буреть Боханского района. Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет», — написал он в телеграм-канале.

В беседе с ТАСС Кобзев также добавил, что выжившие члены экипажа разбившегося Ту-22М3 сейчас получают медицинскую помощь.

Ранее сегодня сообщалось, что стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. По данным Минобороны РФ, предварительная причина — техническая неисправность. Экипаж успел катапультироваться, но один из пилотов погиб.

Очевидцы сняли на видео пожар после крушения Ту-22 в Иркутской области
Очевидцы сняли на видео пожар после крушения Ту-22 в Иркутской области
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Наталья Демьянова
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