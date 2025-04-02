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Регион
2 апреля, 17:19

Спасатели эвакуируют членов экипажа разбившегося в Иркутской области Ту-22

Спасатели, прибывшие на место крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, занимаются эвакуацией экипажа на ближайший аэродром. Информацию об этом предоставил губернатор региона Игорь Кобзев.

Кадры очевидцев после крушения самолёта. Видео © SHOT

«Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС», — написал он в телеграм-канале.

Самолёт упал недалеко от населённого пункта Буреть Боханского района, уточнил Кобзев.

Ранее сообщалось, что стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Причина — техническая неисправность. Экипаж успел катапультироваться, но один из пилотов погиб. На месте падения самолёта разрушений не зафиксировано.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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