Спасатели эвакуируют членов экипажа разбившегося в Иркутской области Ту-22
Спасатели, прибывшие на место крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, занимаются эвакуацией экипажа на ближайший аэродром. Информацию об этом предоставил губернатор региона Игорь Кобзев.
Кадры очевидцев после крушения самолёта. Видео © SHOT
«Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС», — написал он в телеграм-канале.
Самолёт упал недалеко от населённого пункта Буреть Боханского района, уточнил Кобзев.
Ранее сообщалось, что стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Причина — техническая неисправность. Экипаж успел катапультироваться, но один из пилотов погиб. На месте падения самолёта разрушений не зафиксировано.
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