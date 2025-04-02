Спасатели эвакуируют членов экипажа разбившегося в Иркутской области Ту-22

Спасатели, прибывшие на место крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, занимаются эвакуацией экипажа на ближайший аэродром. Информацию об этом предоставил губернатор региона Игорь Кобзев.

Кадры очевидцев после крушения самолёта. Видео © SHOT

«Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС», — написал он в телеграм-канале.

Самолёт упал недалеко от населённого пункта Буреть Боханского района, уточнил Кобзев.