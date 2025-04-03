Два посёлка подключили к электричеству после крушения Ту-22М3 под Иркутском

Электроснабжение в посёлках Средний и Новомальтинск Иркутской области полностью восстановлено после аварийного отключения, вызванного падением бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

В настоящее время без света остаётся только деревня Буреть, где проживают около 670 человек. Ориентировочное время восстановления питания, по словам энергетиков, — 14:00 (9:00 мск). Жалоб от населения в связи со сложившейся ситуацией не поступало, добавил чиновник.