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3 апреля, 04:48

Два посёлка подключили к электричеству после крушения Ту-22М3 под Иркутском

Электроснабжение в посёлках Средний и Новомальтинск Иркутской области полностью восстановлено после аварийного отключения, вызванного падением бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

В настоящее время без света остаётся только деревня Буреть, где проживают около 670 человек. Ориентировочное время восстановления питания, по словам энергетиков, — 14:00 (9:00 мск). Жалоб от населения в связи со сложившейся ситуацией не поступало, добавил чиновник.

«Чтобы жители деревни не остались без других коммунальных ресурсов, на водонапорной башне и в котельной подключены генераторы. Ещё один доставлен на местное сельхозпредприятие, чтобы не остановилось производство», — добавил Кобзев.

Упавший под Иркутском Ту-22 задел ЛЭП, без света остались 210 домов и три соцобъекта
Упавший под Иркутском Ту-22 задел ЛЭП, без света остались 210 домов и три соцобъекта

Напомним, что 2 апреля в Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж самолёта катапультировался. Один пилот погиб. Разрушений домов и пострадавших среди населения нет.

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Telegram / #кобзевнасвязи

Антон Голыбин
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