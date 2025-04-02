Упавший под Иркутском Ту-22 задел ЛЭП, без света остались 210 домов и три соцобъекта

В результате крушения Ту-22М3 в Усольском районе Иркутской области без электричества остались 210 жилых домов и три важных социальных объекта. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Причиной отключения электроэнергии стало повреждение линии электропередач, вызванное падением самолёта.





«Самолёт задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта», — написал Кобзев в телеграм-канале.