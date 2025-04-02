Упавший под Иркутском Ту-22 задел ЛЭП, без света остались 210 домов и три соцобъекта
Кобзев: После падения самолёта без электричества остались 210 домов и три соцобъекта
В результате крушения Ту-22М3 в Усольском районе Иркутской области без электричества остались 210 жилых домов и три важных социальных объекта. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Причиной отключения электроэнергии стало повреждение линии электропередач, вызванное падением самолёта.
«Самолёт задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта», — написал Кобзев в телеграм-канале.
На месте аварии сейчас находится бригада электросетей, ведущая работы по восстановлению электроснабжения. Электричество планируется вернуть к утру.
Ранее сегодня сообщалось, что стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. По данным Минобороны РФ, предварительная причина — техническая неисправность. Экипаж успел катапультироваться, но один из пилотов погиб. В результате ЧП разрушений жилых домов и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.
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