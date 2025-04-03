В Сочи девять самолётов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Девять летевших в Сочи самолётов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани», — говорится в сообщении.

Воздушным суднам пришлось уйти на запасные аэродромы: в Грозный, Махачкалу и Минводы. Рейсы на вылет также задерживаются.