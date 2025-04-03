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3 апреля, 16:42

В Сочи девять самолётов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Девять летевших в Сочи самолётов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани», — говорится в сообщении.

Воздушным суднам пришлось уйти на запасные аэродромы: в Грозный, Махачкалу и Минводы. Рейсы на вылет также задерживаются.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ульяновской области во время учебного полёта легкомоторного самолёта Diamond 40NG (RA-02644) произошёл инцидент: у борта оторвалась дверь. Это случилось вблизи аэродрома Солдатская Ташла. К счастью, никто не пострадал, и пилот смог благополучно приземлить воздушное судно. В настоящее время проводится проверка для выяснения возможных нарушений норм безопасности полетов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / djtrenershutter

Александра Мышляева
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