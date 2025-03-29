Россияне застряли в Мьянме из-за закрытия аэропортов после землетрясения
Последствия землетрясения в Мьянме. Фото © X / Dr. Sasa
Российские туристы застряли в Мьянме из-за закрытия основных международных аэропортов после разрушительного землетрясения. Как рассказали SHOT отдыхающие там соотечественники, рейсы в два главных аэропорта — Нейпьидо и Мандалай — отменены.
Сейчас путешественники из России туристы вынуждены либо дожидаться новых рейсов, либо ехать в единственный работающий международный аэропорт Янгон, который находится в 8 часах езды от Мандалая. Однако и это является большим квестом из-за разрушенных дорог.
Аэропорт Нейпьидо пострадал из-за землетрясения сильнее, по нему пока нет даже примерной даты открытия. Из Мандалая есть билеты на 1 апреля. Сейчас туристы пытаются самостоятельно хотя бы эвакуироваться из центра Мьянмы в более безопасные города, чтобы дождаться открытия воздушных гаване. Усложняет ситуацию и угроза повторных сильных толчков.
Напомним, что 28 марта в Мьянме случилось мощное землетрясение. Для ликвидации его последствий Россия направила туда два борта МЧС. В соседнем Таиланде тоже было неспокойно, из-за чего властям пришлось ввести режим ЧС. Кроме того, в аэропортах запретили на какое-то время приём и выпуск рейсов.