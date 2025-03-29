Землетрясение в Таиланде
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Регион
29 марта, 06:06

Россияне застряли в Мьянме из-за закрытия аэропортов после землетрясения

Последствия землетрясения в Мьянме. Фото © X / Dr. Sasa

Последствия землетрясения в Мьянме. Фото © X / Dr. Sasa

Российские туристы застряли в Мьянме из-за закрытия основных международных аэропортов после разрушительного землетрясения. Как рассказали SHOT отдыхающие там соотечественники, рейсы в два главных аэропорта — Нейпьидо и Мандалай — отменены.

Сейчас путешественники из России туристы вынуждены либо дожидаться новых рейсов, либо ехать в единственный работающий международный аэропорт Янгон, который находится в 8 часах езды от Мандалая. Однако и это является большим квестом из-за разрушенных дорог.

Аэропорт Нейпьидо пострадал из-за землетрясения сильнее, по нему пока нет даже примерной даты открытия. Из Мандалая есть билеты на 1 апреля. Сейчас туристы пытаются самостоятельно хотя бы эвакуироваться из центра Мьянмы в более безопасные города, чтобы дождаться открытия воздушных гаване. Усложняет ситуацию и угроза повторных сильных толчков.

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек

Напомним, что 28 марта в Мьянме случилось мощное землетрясение. Для ликвидации его последствий Россия направила туда два борта МЧС. В соседнем Таиланде тоже было неспокойно, из-за чего властям пришлось ввести режим ЧС. Кроме того, в аэропортах запретили на какое-то время приём и выпуск рейсов.

Андрей Бражников
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