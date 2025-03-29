Россияне застряли в Мьянме из-за закрытия аэропортов после землетрясения

Российские туристы застряли в Мьянме из-за закрытия основных международных аэропортов после разрушительного землетрясения. Как рассказали SHOT отдыхающие там соотечественники, рейсы в два главных аэропорта — Нейпьидо и Мандалай — отменены.

Сейчас путешественники из России туристы вынуждены либо дожидаться новых рейсов, либо ехать в единственный работающий международный аэропорт Янгон, который находится в 8 часах езды от Мандалая. Однако и это является большим квестом из-за разрушенных дорог.