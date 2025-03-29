Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек

В результате разрушительного землетрясения в пятницу, магнитуда которого составляла 7,7, в Мьянме погибло уже 1002 человека. Это число и сейчас продолжает расти, сообщает AFP.

Подземные толчки начались около полудня. Эпицентр находился к западу от Мандалая, который является вторым по величине городом в Мьянме. Жители многих крупных городов ощутили эффект землетрясения, включая и столицу страны Нейпьидо.