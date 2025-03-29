Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек
В результате разрушительного землетрясения в пятницу, магнитуда которого составляла 7,7, в Мьянме погибло уже 1002 человека. Это число и сейчас продолжает расти, сообщает AFP.
Подземные толчки начались около полудня. Эпицентр находился к западу от Мандалая, который является вторым по величине городом в Мьянме. Жители многих крупных городов ощутили эффект землетрясения, включая и столицу страны Нейпьидо.
Сперва появились данные о 144 погибших, позже в ходе поисково-спасательных работ выяснилось, что землетрясение не смогли пережить 808 человек, но число снова выросло. Ещё 2400 получили различные травмы. Спасатели опасаются, что под завалами может оказаться ещё больше людей.
Напомним, что 28 марта в Мьянме случилось мощное землетрясение. Для ликвидации его последствий Россия направила туда два борта МЧС. В соседнем Таиланде тоже было неспокойно, из-за чего властям пришлось ввести режим ЧС. Кроме того, в аэропортах запретили на какое-то время приём и выпуск рейсов.
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