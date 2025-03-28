Российские спасатели отправились в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения
МЧС: Два борта со спасателями, медиками и кинологами отправились в Мьянму
В Республику Мьянму вылетели два борта МЧС России с группой специалистов, готовых помочь в преодолении разрушительных последствий землетрясения. Решение о направлении гуманитарной миссии принято по указу президента РФ Владимира Путина и поручению руководителя МЧС Александра Куренкова, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В сводный отряд МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчёты, врачи-анестезиологи и психологи», — говорится в сообщении.
МЧС направило в Мьянму спасателей и медиков для помощи преодоления последствий землетрясения. Видео © Пресс-служба МЧС России
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта, затронув также территорию Таиланда. Магнитуда составила около 7,7. За ними последовало ещё один подземный толчок мощностью 6,4. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали не менее 700. В стране объявлено чрезвычайное положение, больше всего жертв зафиксировано в центральном регионе Баго.
МЧС России