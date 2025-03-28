Российские спасатели отправились в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

В Республику Мьянму вылетели два борта МЧС России с группой специалистов, готовых помочь в преодолении разрушительных последствий землетрясения. Решение о направлении гуманитарной миссии принято по указу президента РФ Владимира Путина и поручению руководителя МЧС Александра Куренкова, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В сводный отряд МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчёты, врачи-анестезиологи и психологи», — говорится в сообщении.

МЧС направило в Мьянму спасателей и медиков для помощи преодоления последствий землетрясения. Видео © Пресс-служба МЧС России