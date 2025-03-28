Землетрясение в Таиланде
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Регион
28 марта, 14:55

Не менее 144 человек погибли во время землетрясения в Мьянме. Число раненых идёт на сотни

Kyodo: В Мьянме мощное землетрясение унесло жизни 144 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mTaira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mTaira

По информации агентства Kyodo, количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 144 человек. Также власти страны сообщили о более чем 700 пострадавших. В стране объявлено чрезвычайное положение, больше всего жертв зафиксировано в центральном регионе Баго.

Большинство пострадавших и погибших — жертвы многочисленных разрушений. В Мандалае рухнули несколько зданий, в том числе мечеть, в результате чего погибло около дюжины человек. Государственное телевидение Мьянмы объявило срочный сбор донорской крови для сотен пострадавших.

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Напомним, что российских туристов начали эвакуировать из Бангкока, когда там началось разрушительное землетрясение. Подземные толчки шли около пяти минут, но на местности это может показаться вечностью. В Таиланде в связи с происходящим ввели режим ЧС. Неспокойно было и в соседней Мьянме.

Марина Фещенко
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