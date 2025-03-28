Не менее 144 человек погибли во время землетрясения в Мьянме. Число раненых идёт на сотни
Kyodo: В Мьянме мощное землетрясение унесло жизни 144 человек
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По информации агентства Kyodo, количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 144 человек. Также власти страны сообщили о более чем 700 пострадавших. В стране объявлено чрезвычайное положение, больше всего жертв зафиксировано в центральном регионе Баго.
Большинство пострадавших и погибших — жертвы многочисленных разрушений. В Мандалае рухнули несколько зданий, в том числе мечеть, в результате чего погибло около дюжины человек. Государственное телевидение Мьянмы объявило срочный сбор донорской крови для сотен пострадавших.
Напомним, что российских туристов начали эвакуировать из Бангкока, когда там началось разрушительное землетрясение. Подземные толчки шли около пяти минут, но на местности это может показаться вечностью. В Таиланде в связи с происходящим ввели режим ЧС. Неспокойно было и в соседней Мьянме.