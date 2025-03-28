«Стены трещат»: Сибиряк снял от первого лица побег из небоскрёба при землетрясении в Таиланде

Российский блогер из Новосибирска по имени Марк проживает в Таиланде уже полтора года. Сегодня он впервые за всё это время стал свидетелем землетрясения и рассказал Life.ru, как проходила его эвакуация из шатающегося во все стороны здания.

Марк выбегает из своего жилища в Таиланде. Видео © Instagram / mar.nocap

Когда здание заходило ходуном, Марк спал в кровати с температурой. Жёсткая тряска быстро пробудила его от оздоровительного сна, заставив пулей побежать на улицу. Выходя в подъезд с вещами в руках, он заметил там тайку, которая была ещё сильнее напугана. Вместе они начали искать лестницу, поскольку во время землетрясения спускаться на лифте — в большинстве случаев означает смерть. Блогер это понимал, но никаких лестниц на их этаже не оказалось. Пришлось надеяться на удачу.

«Поехали на лифте, на лифте что-то сыпалось, тряслось. Я думал, что сейчас оборвётся трос. В итоге мы спустились на первый, вышли из здания, там просто толпа народу. Все в шоке, все в панике. Такое ощущение, как будто тайцы никогда не испытывали такой опыт», — рассказал собеседник Life.ru.

Вокруг отовсюду доносились звуки сирен, на улицы выбегали толпами люди, а здания обваливались по кускам, хотя некоторые ещё даже не были до конца достроены. Когда всё стихло, Марк быстро забежал домой, чтобы взять всё необходимое и уехать как можно скорее подальше от высоких зданий, ведь возможность афтершоков никто не отменял.