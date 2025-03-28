Сейсмолог объяснил Life.ru, ждать ли второй волны землетрясений в Таиланде

То, что происходит в Азии сегодня, — это очень, очень тяжело. Можно только опасаться, потому что то, что показали — как складывается дом, — это настоящая катастрофа. Что касается дальнейшей ситуации, можно надеяться, что если будут другие толчки, то они окажутся слабее. То есть вторая, остаточная волна. После такого мощного удара обычно следует несколько афтершоков. Насколько серьёзными они будут, известно только одному — Всевышнему.

Наш собеседник отметил, что сейчас по всему миру наблюдается общее увеличение сейсмической активности. Планета подходит к 25-му циклу солнечной активности, исходя из чего можно предположить, что Земля ещё год или два будет находиться в состоянии повышенной сейсмичности.

«Таиланд, например, — это как раз территория, которая по своей природе предрасположена к таким событиям. Иногда это происходит понемногу, а иногда, к сожалению, катастрофически. Обычно острова отделены от материков — и это иногда спасает. Но иногда, наоборот, землетрясения происходят именно на островах, а на материке в это время спокойнее. Что будет в этом случае, нужно немного подождать, но, я думаю, до Пхукета и Самуи с такой силой не дойдут», — заключил Жигалин.