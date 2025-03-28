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28 марта, 07:00

«Отели ходят ходуном»: В Таиланде российских туристов эвакуируют из-за землетрясения

SHOT: В Таиланде российских туристов эвакуируют из отелей из-за землетрясения

Российских туристов начали в экстренном порядке эвакуировать из отелей, поскольку в Бангкоке началось мощное землетрясение. Об этом сообщает SHOT.

Землетрясение в Бангкоке. Видео © Telegram / SHOT

Подземные толчки в столице Таиланда ощущались около пяти минут, дома «ходили ходуном». Вода начала проливаться на землю из заполненных бассейнов на крышах. Туристы в панике бежали на улицу. Приложение показывало, что мощность землетрясения составила 5-7 баллов.

«Стою у холодильника, качаюсь вместе с ним. Думаю, рано вроде умирать. Потом слышу люди побежали по коридору. Понял, что землетрясение и надо бежать», — рассказал турист.

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Ранее в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Эпицентр был расположен в 38 километрах от Армавира и всего в четырёх километрах от станицы Григорополисской. Информации о разрушениях нет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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