«Отели ходят ходуном»: В Таиланде российских туристов эвакуируют из-за землетрясения

Российских туристов начали в экстренном порядке эвакуировать из отелей, поскольку в Бангкоке началось мощное землетрясение. Об этом сообщает SHOT.

Землетрясение в Бангкоке. Видео © Telegram / SHOT

Подземные толчки в столице Таиланда ощущались около пяти минут, дома «ходили ходуном». Вода начала проливаться на землю из заполненных бассейнов на крышах. Туристы в панике бежали на улицу. Приложение показывало, что мощность землетрясения составила 5-7 баллов.

«Стою у холодильника, качаюсь вместе с ним. Думаю, рано вроде умирать. Потом слышу люди побежали по коридору. Понял, что землетрясение и надо бежать», — рассказал турист.