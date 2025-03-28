«Отели ходят ходуном»: В Таиланде российских туристов эвакуируют из-за землетрясения
SHOT: В Таиланде российских туристов эвакуируют из отелей из-за землетрясения
Российских туристов начали в экстренном порядке эвакуировать из отелей, поскольку в Бангкоке началось мощное землетрясение. Об этом сообщает SHOT.
Землетрясение в Бангкоке. Видео © Telegram / SHOT
Подземные толчки в столице Таиланда ощущались около пяти минут, дома «ходили ходуном». Вода начала проливаться на землю из заполненных бассейнов на крышах. Туристы в панике бежали на улицу. Приложение показывало, что мощность землетрясения составила 5-7 баллов.
«Стою у холодильника, качаюсь вместе с ним. Думаю, рано вроде умирать. Потом слышу люди побежали по коридору. Понял, что землетрясение и надо бежать», — рассказал турист.
Ранее в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Эпицентр был расположен в 38 километрах от Армавира и всего в четырёх километрах от станицы Григорополисской. Информации о разрушениях нет.
Telegram / SHOT