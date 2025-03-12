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12 марта, 07:44

Недалеко от Армавира произошло землетрясение магнитудой 4,3

Жители Краснодарского края накануне вечером ощутили землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 38 километрах от Армавира и всего в четырёх километрах от станицы Григорополисской в Ставропольском крае.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 10 километров. О разрушениях не сообщается.

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А ранее в пресс-службе Бюро исследований землетрясений сообщили, что на юге Азербайджана произошли два землетрясения в разных районах, одно достигло магнитуды 4, второе — 3,9.

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Shutterstock / FOTODOM/ Al.geba

Марина Фещенко
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