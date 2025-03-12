Недалеко от Армавира произошло землетрясение магнитудой 4,3

Жители Краснодарского края накануне вечером ощутили землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 38 километрах от Армавира и всего в четырёх километрах от станицы Григорополисской в Ставропольском крае.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 10 километров. О разрушениях не сообщается.