Недалеко от Армавира произошло землетрясение магнитудой 4,3
Жители Краснодарского края накануне вечером ощутили землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 38 километрах от Армавира и всего в четырёх километрах от станицы Григорополисской в Ставропольском крае.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 10 километров. О разрушениях не сообщается.
А ранее в пресс-службе Бюро исследований землетрясений сообщили, что на юге Азербайджана произошли два землетрясения в разных районах, одно достигло магнитуды 4, второе — 3,9.
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