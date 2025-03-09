На юге Азербайджана за день произошли два землетрясения

На юге Азербайджана произошли два землетрясения в разных районах, одно достигло магнитуды 4, второе — 3,9. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро исследований землетрясений.

«В 11 километрах к юго-западу от станции Ярдымлы в Лерикском районе зафиксировано землетрясение. Очаг подземных толчков, зафиксированный в утренние часы воскресенья, находился на глубине 15 километров», — указано в сообщении.