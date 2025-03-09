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9 марта, 14:57

На юге Азербайджана за день произошли два землетрясения

На юге Азербайджана произошли два землетрясения в разных районах, одно достигло магнитуды 4, второе — 3,9. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро исследований землетрясений.

«В 11 километрах к юго-западу от станции Ярдымлы в Лерикском районе зафиксировано землетрясение. Очаг подземных толчков, зафиксированный в утренние часы воскресенья, находился на глубине 15 километров», — указано в сообщении.

В бюро уточнил, что спустя несколько часов в Лерикском районе также произошло землетрясение магнитудой 3,9.

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А накануне Life.ru рассказывал, что землетрясение мощностью в шесть-семь баллов произошло на севере Армении в округе города Спитак. Природное явление особенно мощно ощущали жители областей Ширак и Тавуш. После землетрясения было зафиксировано 45 афтершоков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / menur

Дарья Нарыкова
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