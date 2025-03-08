В Армении после землетрясения зафиксировали 45 афтершоков

Неподалёку от армянского города Спитак зафиксировали 45 афтершоков после утреннего землетрясения. О пострадавших данных нет, доложил пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.

«По состоянию на данный момент зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 3,2 — в девяти километрах севернее Спитака… Афтершоковая активность в течение определенного времени сохранится… Призываем сохранять спокойствие», — написал Саркисян.

Сообщается, что спасатели получили два сигнала о происшествии из Гюмри и Артика. В первом городе пострадал фасад здания, а во втором — с крыши упали два камня.