Шерегеш всколыхнуло мощное землетрясение
Рядом с горнолыжным курортом «Шерегеш» произошло землетрясение магнитудой 4,2
Горнолыжный курорт Шерегеш. Обложка © Официальный сайт дирекции курорта
В Кузбассе неподалёку от горнолыжного курорта «Шерегеш» было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эксперты Алтае-Саянского филиала вычислили, что эпицентр подземных толчков, произошедших во вторник в 01:47 находился в 4,7 км юго-восточнее центра города Шерегеш. Мощность землетрясения в его эпицентре показала 5,2 балла по шкале MSK-64. В остальной затронутой местности она снизилась до 4,2 балла.
Ранее на Алтае было зафиксировано мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах юго-западнее села Кош-Агач, где проживает около восьми тысяч человек.