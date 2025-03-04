Шерегеш всколыхнуло мощное землетрясение

В Кузбассе неподалёку от горнолыжного курорта «Шерегеш» было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эксперты Алтае-Саянского филиала вычислили, что эпицентр подземных толчков, произошедших во вторник в 01:47 находился в 4,7 км юго-восточнее центра города Шерегеш. Мощность землетрясения в его эпицентре показала 5,2 балла по шкале MSK-64. В остальной затронутой местности она снизилась до 4,2 балла.