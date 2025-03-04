Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 06:42

Шерегеш всколыхнуло мощное землетрясение

Рядом с горнолыжным курортом «Шерегеш» произошло землетрясение магнитудой 4,2

Горнолыжный курорт Шерегеш. Обложка © Официальный сайт дирекции курорта

Горнолыжный курорт Шерегеш. Обложка © Официальный сайт дирекции курорта

В Кузбассе неподалёку от горнолыжного курорта «Шерегеш» было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эксперты Алтае-Саянского филиала вычислили, что эпицентр подземных толчков, произошедших во вторник в 01:47 находился в 4,7 км юго-восточнее центра города Шерегеш. Мощность землетрясения в его эпицентре показала 5,2 балла по шкале MSK-64. В остальной затронутой местности она снизилась до 4,2 балла.

Биолог объяснил, о каком катаклизме свидетельствует появление «рыбы Судного дня»
Биолог объяснил, о каком катаклизме свидетельствует появление «рыбы Судного дня»

Ранее на Алтае было зафиксировано мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах юго-западнее села Кош-Агач, где проживает около восьми тысяч человек.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar