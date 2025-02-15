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Регион
15 февраля, 02:38

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Республике Алтай, сообщило управление МЧС России по региону. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда была 5,8.

Эпицентр зафиксировали в 04:48 мск в 27 километрах к юго-западу от села Кош-Агач с населением около восьми тысяч человек. Очаг залегал на глубине одного километра.

Информации о пострадавших и каких-либо повреждениях не поступала. Жители близлежащих населённых пунктов столкнулись с раскачивающимися люстрами и двигающейся посудой.

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски
Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

Ранее землетрясение зафиксировали в Сочи и в районе Туапсе. Жители почувствовали подземные толчки и столкнулись с двигающейся мебелью и ходящей ходуном посуде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Артур Лапсаков
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