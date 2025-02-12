Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в районе Туапсе

В районе Туапсе на побережье Чёрного моря произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщается на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

В центре уточнили, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 5 километров около 16:40 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в двух километрах к юго-западу от Туапсе и в 77 километрах к северо-западу от Сочи.