На Чукотке в Беринговом море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
Неподалёку от берегов Чукотки в Беринговом море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.
«В 52 километрах юго-восточнее села Лаврентия произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясение произошло в Беринговом море на глубине 12 километров», — говорится в сообщении.
Сообщается, что жители прибрежных населённых пунктов не ощутили сейсмического явления.
Ранее землетрясение магнитудой 7,6 произошло в окрестностях Островов Кайман. Изначально подземные толчки были зарегистрированы в 23:23 по всемирно координированному времени (02:23 по московскому времени) и показывали 6,7 балла. Позже показатели увеличились.
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