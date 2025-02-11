Угроза из Эгейского моря: Турция готовится к землетрясениям и цунами

Турция начала готовиться к возможным землетрясениям и цунами из-за сейсмической активности на острове Санторини в Эгейском море. Об этом сообщило Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

По данным AFAD, зафиксировано уже 761 землетрясение магнитудой более 3 баллов. Эпицентры находятся всего в 25 км от Санторини, а глубина толчков достигает 25 км.

Также существует вероятность вулканической активности, что делает ситуацию ещё более опасной. AFAD уже развернула мобильные системы сирен в провинциях Измир, Айдын и Мугла, чтобы предупредить жителей о возможной угрозе.