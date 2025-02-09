Мощное землетрясение в Карибском море привело к угрозе цунами

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в окрестностях Островов Кайман. Изначально подземные толчки были зарегистрированы в 23:23 по всемирно координированному времени (02:23 по московскому времени) и показывали 6,7 балла. Позже показатели увеличились, сообщают Геологическая служба США (USGS) и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

Эпицентр находился на глубине 10 километров и в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун. Там проживают 29 тысяч человек. На данный момент сохраняется угроза цунами. Информации о пострадавших пока что нет.