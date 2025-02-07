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7 февраля, 12:06

На островах Санторини и Аморгос за 10 дней зафиксировано свыше семи тысяч землетрясений

ERTNews: На Санторини и Аморгосе зафиксировано свыше 7700 землетрясений

За прошедшие 10 дней в районе островов Санторини и Аморгосе в Эгейском море было зафиксировано более 7700 землетрясений. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.

«С начала сейсмической активности в зоне островов СанториниАморгос с 26 января по 4 февраля 2025 года Сейсмологическая лаборатория Афинского университета зафиксировала в общей сложности более 7700 землетрясений», — говорится в сообщении.

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Напомним, несколько дней назад жители и туристы в панике стали покидать Санторини на фоне землетрясений и потенциального извержения вулкана. В порту Афиниос на острове выстроились огромные очереди из желающих поскорее улететь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Мария Любицкая
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