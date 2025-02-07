На островах Санторини и Аморгос за 10 дней зафиксировано свыше семи тысяч землетрясений

За прошедшие 10 дней в районе островов Санторини и Аморгосе в Эгейском море было зафиксировано более 7700 землетрясений. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.

«С начала сейсмической активности в зоне островов Санторини — Аморгос с 26 января по 4 февраля 2025 года Сейсмологическая лаборатория Афинского университета зафиксировала в общей сложности более 7700 землетрясений», — говорится в сообщении.