На островах Санторини и Аморгос за 10 дней зафиксировано свыше семи тысяч землетрясений
ERTNews: На Санторини и Аморгосе зафиксировано свыше 7700 землетрясений
За прошедшие 10 дней в районе островов Санторини и Аморгосе в Эгейском море было зафиксировано более 7700 землетрясений. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.
«С начала сейсмической активности в зоне островов Санторини — Аморгос с 26 января по 4 февраля 2025 года Сейсмологическая лаборатория Афинского университета зафиксировала в общей сложности более 7700 землетрясений», — говорится в сообщении.
Напомним, несколько дней назад жители и туристы в панике стали покидать Санторини на фоне землетрясений и потенциального извержения вулкана. В порту Афиниос на острове выстроились огромные очереди из желающих поскорее улететь.
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